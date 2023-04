« Jin, Jiyan, Azadi, Femmes, vie et liberté » : la résilience des femmes kurdes Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’Évènement: île de France

Du samedi 06 mai 2023 au vendredi 12 mai 2023

Dans le cadre du Festival culturel Kurde de Paris, la médiathèque accueille une exposition fascinante de dessins et de photos mettant à l’honneur trois artistes femmes kurdes : Asli Filiz, Sarya Kaya et Soniya Ahmed. Cette exposition qui se déroulera du 11 au 17 mai 2023, intitulée « Jin, Jiyan, Azadi » (Femme, Vie, Liberté »), explore la place de la femme dans la société kurde, sa lutte pour la liberté et son rôle dans la préservation de la culture kurde. Les œuvres exposées sont le fruit d’une réflexion profonde et d’une expérience personnelle, offrant ainsi une vision unique et émouvante de la vie des femmes kurdes. Venez découvrir ces magnifiques dessins et photos qui célèbrent la force et la résilience des femmes kurdes. Jeudi 11 mai à 19h : vernissage de l’exposition à la médiathèque Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris Contact : 01 53 24 69 70 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan

