Jeudi 19 aout, le Rooftop de Cassis reçoit l’artiste français Jimmy Sax. Dans l’un des plus beaux spots du sud de la France, entre le port de Cassis et la mer, venez fêter l’été comme il se doit! ►► LINE UP ◄◄ ▷ Jimmy Sax Jimmy Sax, artiste français qui manie le saxophone avec amour et passion. Sa musique remixée assurera un show qui vous transportera. Jimmy Sax a réalisé plus de 1 000 shows partout dans le monde, Paris, New-York, Londres, Saint Tropez, Berlin, Dubai, Mexico… ▷ Sorrentino ▷ Nicolas Susini ★ TARIF / RESERVATIONS Sur place : 45,00€ Réservation par SMS au +33 6 20 43 84 66 INFOS PRATIQUES Promenade aristide Briand, 13260, Cassis ♫♫♫ Rooftop Cassis Promenade aristide Briand, 13260 Cassis Cassis Bouches-du-Rhône

