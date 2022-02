Jimmy PERROTTE expose à la ferme Cara-Meuh ! Vains, 1 mai 2022, Vains.

Jimmy PERROTTE expose à la ferme Cara-Meuh ! Ferme des Cara-Meuh 11 route de Saint Léonard Vains

2022-05-01 – 2022-05-30 Ferme des Cara-Meuh 11 route de Saint Léonard

Vains Manche

Originaire de la Manche, Jimmy est à la fois photographe et vidéaste.

Amoureux des milieux naturels, du sport, de la vie humaine et de l’évènementiel, il parcours la France et le monde pour réaliser ses photographies et vidéos.

Ses photographies de nature ont fait l’objet de multiples partages sur les réseaux sociaux ainsi que des sélections pour des magazines touristiques.

Pour cette 1ère exposition à la ferme, il nous présentera une sélection de ses plus beaux clichés de la baie du Mont-Saint-Michel et de la région.

Rencontre avec l’artiste : samedi 30 avril, de 16h à 18h30 (vernissage).

Entrée gratuite 7j/7, de 9h à 19h en semaine – de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30 le week-end.

equipe@cara-meuh.com +33 2 33 70 82 40 https://cara-meuh.com/

