Le Champilambart, le jeudi 24 mars à 19:30

Aussi, ce sont Lara, Marie et Sandra qui vont la raconter. Même si elles n‘ont rien en commun, elles connaissent toutes les trois Jimmy, et elles connaissent son secret. Mais quel est le secret de Jimmy et pourquoi n’est-il plus là depuis lundi matin ? Captivante par son mystère, innovante par sa forme et fulgurante par son rythme effréné, cette mini-série théâtrale en 3 épisodes nous happe aussi par la sincérité et l’engagement de ses interprètes. **La presse en parle** : « Quand le théâtre fait mieux que Netflix ! Votre ado ne jure que par « 13 Reasons Why » ? Dites-lui donc que le théâtre fait plus fort avec « Jimmy n’est plus là ». Ce spectacle aux écrans kaléidoscopiques est à la scène ce que le binge-watching est aux séries. » _Le Soir_

De 10 à 16€

Depuis lundi matin, Jimmy n’est plus là, et comme Jimmy n’est plus là, il ne peut pas raconter son histoire.

Le Champilambart 13 route des Dorices, 44330 Vallet Vallet Loire-Atlantique



