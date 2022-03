JIMMY FELVIA PROJECT Le Baiser Salé, 30 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 30 avril 2022

de 21h30 à 23h00

payant

Jimmy Felvia est un véritable amoureux de la musique et n’hésite pas à nous faire voyager à travers son travail de recherches rythmiques et harmoniques qu’il puise au plus profond de lui et de ses racines.

Les chants traditionnels et les rythmes du tambour, notamment du Bèlè, constituent pour lui une base de travail qui peut aller dans n’importe quelle direction. Une sorte de quête intérieure perpétuelle qui passe par l’exploration modale, diverses expériences rythmiques et une écriture singulière où tous les instruments peuvent exposer les thèmes. Le tout mélangé à différentes influences d’un jazz classique et actuel !

Son troisième album vient tout juste d’être enregistré et il le présente en exclusivité sur la scène du Baiser Salé !

Jimmy Felvia piano/clavier, Tilo Bertholo batterie

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

Contact : + 33 1 42 33 37 71 contact@lebaisersale.com https://www.lebaisersale.com/agenda https://www.facebook.com/lebaisersale https://twitter.com/lebaisersale

Concert;Musique

