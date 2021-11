Jimmy et ses sœurs Mont-de-Marsan, 15 décembre 2021, Mont-de-Marsan.

Jimmy et ses sœurs Le Molière 9 Place Charles de Gaulle Mont-de-Marsan

2021-12-15 19:00:00 – 2021-12-15 Le Molière 9 Place Charles de Gaulle

Mont-de-Marsan 40000 Mont-de-Marsan

10 12 EUR Théâtre – 1h10 – Dès 8 ans

Cie de Louise

Après Allez, Ollie, à l’eau ! et Le Garçon à la valise, la metteure en scène Odile Grosset-Grange, artiste associée cette saison, poursuit sa collaboration avec l’auteur britannique Mike Kenny, pour notre plus grand bonheur.

Dans un univers tourmenté, sous couvert de les protéger, les femmes sont enfermées, séparées des hommes, coupées du monde. Dans une famille avec trois filles, l’une d’entre elles décide de se déguiser en garçon pour pouvoir aller faire les courses. Elle devient Jimmy et commence à y prendre goût. Comment ses sœurs vont-elles réagir ? Dehors, on dit que les hommes deviennent des loups. Comment résister à la peur qui se répand partout ? Suivant le fil rouge de contes racontés et revisités par la sœur aînée, Mike Kenny nous entraîne, avec suspens et humour, sur les traces de ces trois sœurs qui découvrent la liberté.

+33 6 19 04 14 85

