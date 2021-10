Jimmy et ses soeurs Le Dôme, 23 novembre 2021, Talence.

Le Dôme, le mardi 23 novembre à 19:30

[http://www.lacompagniedelouise.fr](http://www.lacompagniedelouise.fr)i… le monde avait basculé. Et si pour les protéger on empêchait les femmes de sortir sans être accompagnées. Si on séparait les hommes des femmes. Et si, dans une famille avec trois filles, pour sortir, aller faire les courses… l’une des filles, Princesse, se déguisait en garçon, devenait pour les autres un garçon. Devenait Jimmy Fisher. Et si Princesse prenait goût à être Jimmy Fisher ? À la liberté que cela lui offre ? Comment les deux autres sœurs, Régina et Stella, trouveront-elles leur place ? Et si leur mère ne pouvait plus se lever et que leur père disparaissait ? On dit que dehors, les loups se multiplient, qu’ils commencent à envahir la ville. On entend parfois leurs hurlements et des bruits confus au loin. Une rumeur dit que les garçons, les hommes deviennent ces loups. Comment les jeunes filles feront-elles bloc et résisteront-elles à la peur qui se répand partout ? Suivant le fil rouge de contes initiatiques, racontés et revisités par la sœur aînée, Mike Kenny nous entraîne, avec un grand suspense, et de l’humour, sur les traces de ces trois sœurs et de leur découverte de la liberté. Texte : Mike Kenny Traduction : Séverine Magois Mise en scène : Odile Grosset-Grange Assistant à la mise en scène et voix : Carles Romero-Vidal crédit photo : Maxence_Jonas Distribution : Marie-Charlotte Biais en alternance avec Emmanuelle Wion ; Blanche Leleu ; Camille Voitellier en alternance avec Odile Grosset-Grange Scénographie : Marc Lainé Lumière et régie générale : Erwan Tassel Son : Jérémie Morizeau Costumes : Séverine Thiebault Construction du décor : Atelier du Grand T (Nantes) Création graphique : Stephan Zimmerli Création perruque : Noï Karunayadhaj Administration / production / diffusion : Caroline Sazerat-Richard, Emilienne Guiffan www.lacompagniedelouise.fr Durée : 1 heure Tout public à partir de 9 ans – PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE A PARTIR DE 12 ANS. A ce jour, le port du masque est obligatoire et du gel hydroalcoolique est à votre disposition sur tous nos lieux d’accueil. L’équipe est heureuse de vous retrouver et met tous ses moyens et son énergie à votre écoute. Production : La Compagnie de Louise Coproduction : La Comédie de Béthune – Centre Dramatique National des Hauts de France ; La Coursive – Scène Nationale de La Rochelle ; Le Théâtre de l’Agora à Billère ; Le Théâtre de Thouars – Scène Conventionnée ; l’Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine (OARA) ; Le Théâtre de la Coupe d’Or à Rochefort ; Le Centre Culturel La Caravelle à Marcheprime ; La Comédie Poitou-Charentes – CDN de Poitiers Bourse à l’écriture dramatique : l’Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine (OARA) Avec l’aide et le soutien à la résidence de : La Comédie de Béthune – Centre Dramatique National ; La Coursive – Scène Nationale de La Rochelle ; La Ferme du Buisson – Scène Nationale de Marne-la-Vallée Avec le soutien à la création de : La Ville de La Rochelle ; Le Département de la Charente – Maritime ; La DRAC Nouvelle Aquitaine – site de Poitiers ; La Région Nouvelle-Aquitaine

Et si… le monde avait basculé. Et si pour les protéger on empêchait les femmes de sortir sans être accompagnées. Si on séparait les hommes des femmes.

