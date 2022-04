Jimmy et ses sœurs Gap Gap Catégories d’évènement: Gap

Hautes-Alpes

Jimmy et ses sœurs Théâtre La passerelle 137 Boulevard Georges Pompidou Gap

2022-04-30

Gap Hautes-Alpes EUR 23 Dans un monde où l’on interdit aux filles de sortir seules, trois sœurs rêvent de liberté. Inspirée par les contes, une réflexion sensible et pleine de suspense sur la place des femmes dans un monde régenté par les hommes. accueil@theatre-la-passerelle.com +33 4 92 52 52 52 http://www.theatre-la-passerelle.com/ Théâtre La passerelle 137 Boulevard Georges Pompidou Gap

