JIMMY ET SES SOEURS – CHAÎNON MANQUANT Laval, 16 septembre 2021, Laval.

JIMMY ET SES SOEURS – CHAÎNON MANQUANT 2021-09-16 – 2021-09-16 Théâtre du Lycée Douanier Rousseau 7 Rue des Archives

Laval Mayenne

Et si… le monde avait basculé.

Et si pour les protéger on empêchait les femmes de sortir seule. Et si, dans une famille avec trois filles, pour sortir, aller faire les courses… l’une des filles, Princesse, se déguisait en garçon, devenait pour les autres un garçon, Jimmy Fisher. Une rumeur dit que les garçons, les hommes deviennent ces loups. Comment les jeunes filles feront-elles bloc et résisteront-elles à la peur qui se répand partout ?

Mike Kenny nous entraîne, avec un grand suspense, et de l’humour, sur les traces de ces trois soeurs et de leur découverte de la liberté.

Texte : Mike Kenny

Traduction : Séverine Magois

Mise en scène : Odile Grosset-Grange

Assistant à la mise en scène et voix : Carles Romero-Vidal

Avec : Marie-Charlotte Biais en alternance avec Emmanuelle Wion, Blanche Leleu, Camille Voitellier en alternance avec Odile Grosset-Grange

Scénographie : Marc Lainé

Tout public à partir de 8 ans

Durée : 1h05 – Tarif 6€

JIMMY ET SES SOEURS – La Cie de Louise

https://www.lechainon.fr/programmation/jimmy-et-ses-soeurs/

Et si… le monde avait basculé.

Et si pour les protéger on empêchait les femmes de sortir seule. Et si, dans une famille avec trois filles, pour sortir, aller faire les courses… l’une des filles, Princesse, se déguisait en garçon, devenait pour les autres un garçon, Jimmy Fisher. Une rumeur dit que les garçons, les hommes deviennent ces loups. Comment les jeunes filles feront-elles bloc et résisteront-elles à la peur qui se répand partout ?

Mike Kenny nous entraîne, avec un grand suspense, et de l’humour, sur les traces de ces trois soeurs et de leur découverte de la liberté.

Texte : Mike Kenny

Traduction : Séverine Magois

Mise en scène : Odile Grosset-Grange

Assistant à la mise en scène et voix : Carles Romero-Vidal

Avec : Marie-Charlotte Biais en alternance avec Emmanuelle Wion, Blanche Leleu, Camille Voitellier en alternance avec Odile Grosset-Grange

Scénographie : Marc Lainé

Tout public à partir de 8 ans

Durée : 1h05 – Tarif 6€

dernière mise à jour : 2021-08-11 par