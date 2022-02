Jimmy et ses soeurs Centre culturel Henri-Desbals Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Jimmy et ses soeurs Centre culturel Henri-Desbals, 10 mars 2022, Toulouse. Jimmy et ses soeurs

Centre culturel Henri-Desbals, le jeudi 10 mars à 21:00

Théâtre ———- **Odile Grosset-Grange – Cie de Louise** **Dans le cadre du Mois de l’Égalité Femmes-Hommes** **Avec le soutien de l’OARA et de la Mission Égalité Diversités** Dans un monde où les loups rôdent, les hommes décident brusquement d’enfermer les femmes. Pour les protéger, bien sûr ! Cloîtrées chez elles par leur père, trois soeurs se déguisent en garçon pour sortir. Inspiré par le film _Mustang_, la pièce est une jolie fable féministe qui nous entraîne, avec suspense, beaucoup d’humour et de finesse, sur les chemins de la liberté. **Texte** Mike Kenny / **Mise en scène** Odile Grosset-Grange **Avec** Marie-Charlotte Biais, Blanche Leleu et Camille Voitellie

