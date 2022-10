Jimmy. Dormira ? Dormira pas ? Bielle, 10 décembre 2022, Bielle.

Jimmy. Dormira ? Dormira pas ?

Salle des Associations – Ancienne Gare Bielle Pyrnes-Atlantiques

2022-12-10 10:30:00 – 2022-12-10

Bielle

Pyrnes-Atlantiques

Bielle

EUR Jimmy est un garçon comme les autres mais ce soir il ne veut pas dormir alors dans son lit, sous son drap, avec son oreiller, son polochon, Jimmy va s’inventer un monde bien à lui, une rêverie poétique où chaque objet va se transformer peu à peu en autant de jouets, en autant d’amis.

Un petit monde fantastique va naître de son sommeil pour le moins agité…

Un Monde ou le son du piano est omniprésent faisant redécouvrir quelques grand tubes empruntés à la musiques classiques ( Verdi, le lac des cygnes…) et des musiques plus enfantines. Un spectacle visuel, ludique et poétique entre théâtre et danse à partager avec vos enfants.

Compagnie Collectif Décomposé(65)

A partir de 18 mois

Jimmy est un garçon comme les autres mais ce soir il ne veut pas dormir alors dans son lit, sous son drap, avec son oreiller, son polochon, Jimmy va s’inventer un monde bien à lui, une rêverie poétique où chaque objet va se transformer peu à peu en autant de jouets, en autant d’amis.

Un petit monde fantastique va naître de son sommeil pour le moins agité…

Un Monde ou le son du piano est omniprésent faisant redécouvrir quelques grand tubes empruntés à la musiques classiques ( Verdi, le lac des cygnes…) et des musiques plus enfantines. Un spectacle visuel, ludique et poétique entre théâtre et danse à partager avec vos enfants.

Compagnie Collectif Décomposé(65)

A partir de 18 mois

CCVO

Bielle

dernière mise à jour : 2022-10-17 par