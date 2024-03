Jimmy Disco aux Disquaires Les Disquaires Paris, samedi 6 avril 2024.

Le samedi 06 avril 2024

de 22h00 à 05h00

.Public adultes. gratuit

Jimmy Disco, DJ et comédien, est, comme son nom l’indique, un passionné de musique disco. Mais pas que !

Dj depuis le milieu des années 90, c’est sur vinyle qu’il débute et commence à digger de la house deep / soulful / garage new-yorkaise avec pour référence les mythiques soirées BODY & SOUL à New-York ou CHEERS à Paris.

Quelques années plus tard, il organise avec un ami dj, sa propre soirée soulful & disco « RIGHT ! » au mythique club des FOLIE´S PIGALLE qui durera plus de 5 ans. Il y invite des dj’s comme les TROUBLE MEN, DJ RORK, DJ DEEP, DJ GREGORY…

Depuis, il continue à « sillonner » les clubs comme l’Andy Wahloo, le Badaboom, la Mano, le Sacré, la Bellevilloise, Le Fréquence, Bambino, le Djoon, le 211, des festivals comme Marvellous Island.

Il transmet à travers ses sets toujours teintés de rare disco, de funk, de boogie, d’afro / latin jazz et de soulful house, une énergie positive et communicative avec le public.

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011

