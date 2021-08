JIM MURPLE MEMORIAL La Marbrerie, 3 septembre 2021, Montreuil.

JIM MURPLE MEMORIAL, c’est du rhythm’n blues jamaïcain, du vrai rhythm’n’ blues, léger et envoûtant, où la douleur côtoie la joie de vivre…

Mais version Jamaïcaine ! Encore et toujours 6 musiciens qui jouent, qui transpirent et qui swinguent, accompagnés de deux chanteuses charismatique débordant d’énergie à la voix douce et rock’n’roll.

Un rien insolent, du rhythm’n blues comme il était joué dans les années 50 au sein des clubs et les bars de Kingston, avant qu’il ne donne naissance au rocksteady et au reggae. Pour jouer cette musique, il fallait non seulement des passionés, qui aient saisi l’âme de ces années là mais aussi, de vrais musiciens avec assez de tempérament et de dextérité pour en donner aujourd’hui, leur propre version. Entre classiques revisités et compositions très originales, re-découvrez l’authenticité du son et des différents grooves de cette musique insulaire et ressentez l’énergie du live sur la bande.

Sur scène comme dans leur studio de Montreuil, ces mordus de son et chercheurs de couleurs mettent un point d’honneur à faire vivre la merveilleuse musique traditionnelle jamaïcaine, du ska au rythm’n’blues en passant par le calypso et le rocksteady.

Après 26 ans de service musical, le JIM MURPLE MEMORIAL revient avec un 10ème album pour l’arrivée des beaux jours. A l’occasion de ce dixième opus, le collectif associe son destin à celui de 4 jeunes et sublimes voix. Celle de Nanou, chanteuse emblématique du groupe, cède sa place à ses deux filles; Célia et Nina tandis qu’Ellen Birath et Marie alias Bobbie; rencontres opportunes, rejoignent la formation. Cette nouvelle alchimie donne son nom au dernier album : “4” !

