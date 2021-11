JIM MURPLE MEMORIAL / Festival Bar-Bars & Hivernales LE STOCK, 27 novembre 2021, Mennecy.

LE STOCK, le samedi 27 novembre à 20:30

**LES HIVERNALES DEBUTENT AU STOCK !!!** —————————————- ### **Le Festival Culture Bar-Bars,** deuxième évènement culturel national après la Fête de la musique, a lieu chaque dernier weekend de novembre dans toute la France. Chaque lieu vous ont déniché des artistes locaux, émergents ou confirmés, de tous les styles, toutes les couleurs musicales, des graphistes, des vidéastes, des performers, des comédiens… et bien d’autres encore ! **Jim Murple Memorial** est un groupe français de rhythm and blues jamaïcain (du titre de leur premier album sorti en 1998)1 mais aussi de soul, de rocksteady, de ska et de blues et de jazz, composé de sept musiciens (contrebasse, cuivres, guitare, batterie, clavier) et d’une chanteuse. Leur inspiration vient des musiques nord américaines et caraïbéennes des années 1940 et 1950. Le groupe a été fondé à Montreuil en 1996. En 2020, Jim Murple Memorial sort un nouvel album, baptisé 4, parce qu’enregistré avec quatre chanteuses : Célia Dallaine, sa sœur Nina, Ellen Birath et Marie (alias Bobbie) [[https://www.facebook.com/JimMurpleMemorial](https://www.facebook.com/JimMurpleMemorial)](https://www.facebook.com/JimMurpleMemorial) [[https://www.jimmurplememorial.fr/](https://www.jimmurplememorial.fr/)](https://www.jimmurplememorial.fr/) **▬▬▬ INFOS PRATIQUES ▬▬▬** – Entrée gratuite – Ouverture à 16h – Happy Hour de 16h à 19h – Début du concerts vers 20h30 ( /!\ Balances l’après-midi) Sélection de bières artisanales & locales en pression ou bouteilles – Vins – Nombreux softs Planchettes de saucisson, de terrine et tartinables (poisson, légume) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ See you !

entrée libre et gratuite

Concert gratuit au Stock à Mennecy (bar-concert) dans le cadre du Festival Bar-Bars et le début des Hivernales !! !! Style musical : Rocksteady, Ska, Rhythm’n blues Jamaican

LE STOCK 7 rue Charles Péguy Mennecy Mennecy Le Village Levitt Essonne



2021-11-27T20:30:00 2021-11-27T23:59:00