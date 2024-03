JIM BAUER ESPACE THEODORE GOUVY Freyming Merlebach, samedi 5 octobre 2024.

Jim Bauer est un chanteur guitariste, auteur compositeur et réalisateur de musiqueFrançais,Il fait ses armes comme musicien de Rue et lors de concerts dans des pubs et desclubs, à Paris, New York, Londres.En 2015 il devient chanteur dans le groupe Bristol, Side Project de Marc Collin deNouvelle vague (auquel Participeront également Clara Luciani, Corine, Liset Alea etYasmine Hamdan), Projet avec lequel il a tourné dans toute l’Europe durant 2 ans.Il participera également au coté de Marc Collin à la Bande originale du film Mexicain« Happy Times ».Depuis il a lancé son projet solo et a enchaîné les concerts dans toutes la Francedont 2 cafés de la danse, une salle Pleyel et un Élysée Montmartre, en 2017 il suittoute la tournée française de K’s Choice en première partie. Il a également fait lapremière partie de Seinabo Sey, Gavin James, LEON, et David Hallyday.Son univers très éclectique est à la croisée des mondes de la Pop, du Rock Alternatifet du RnB. Il aime à se définir comme un musicien de Pop Cinématographique, car lefil conducteur de sa musique et de son univers est très proche de la façon de penserque l’on retrouve dans le monde du cinéma, Jim expliquera d’ailleurs que ce quil’inspire quand il compose, c’est d’imaginer le film qui va avec sa musique.Son premier E.P. « The Misfit Boy » est d’ailleurs un E.P. cours métrage onirique surla jeunesse et l’excès.Son deuxième E.P. « Naissance » est une ode à une generation 2.0 absorbée par lesnouvelle technologie et le rêve de conquête spatiale mais déconnectée du réel et desrapports humains.En 2018 son Single « Little Wild Thing » depasse les 400.000 streams, il rencontreraaussi un bon succès avec son featuring « It’s all Right » en collaboration avec leproducteur LUDE, titre qui sera largement diffusé sur Virgin et Fun Radio, etdépassera les 4 millions de Streams. EN 2019 et 2020 il sortira deux autrescollaborations avec des producteurs de pop electro, le titre « Lollipop » avec BLV, etle titre « The One I aim For » avec Durantin.En parallèle de son projet solo, Jim Bauer s’est fait un nom en tant qu’AuteurCompositeur, il a travaillé notamment pour des artistes comme Slimane, FlorentPagny, Barbara Pravi. Il travaillera aussi comme compositeur de musique de film, depublicité et de documentaire et développera une activité parallèle d’ingénieur du sonet de Beatmaker.En 2020 Jim Participe à The Voice, émission dans laquelle il se fera remarquer parson éclectisme, ses réinterpretations de chansons et ses mises en scènes, sonpassage sera remarqué et salué par la presse et le publique, ce qui le porterajusqu’en finale où il présentera son titre Crossroads.Jim Bauer sort son premier Album « Jim » le 15 Avril 2022, Album très attendu par sacommunauté et la presse qui surprendra par ses partis pris osés et son aspectsavant fou, ce qui séduira la presse National (TF1, Le Parisien, Voici, Le Figaro,Melty, Europe 1, RFM, C8, France Info et bien d’autre) et sa communauté sur lesréseaux sociaux. En plus de nombreux articles, émissions de Télé et Radios, il Serainvité en guest lors de l’émission The Voice pour chanter l’un de ses Singles « Nosrêves d’Enfant ».

Tarif : 26.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-10-05 à 20:00

ESPACE THEODORE GOUVY 1 PLACE DES ALLIES 57800 Freyming Merlebach 57