Jim Bauer THEATRE MUNICIPAL, 3 novembre 2023, DENAIN.

Jim Bauer THEATRE MUNICIPAL. Un spectacle à la date du 2023-11-03 à 20:30 (2023-11-03 au ). Tarif : 16.8 à 16.8 euros.

Jim Bauer est un chanteur guitariste, auteur compositeur et réalisateur de musique Français, Il fait ses armes comme musicien de Rue et lors de concerts dans des pubs et des clubs, à Paris, New York, Londres.. En parallèle de son projet solo, Jim Bauer s'est fait un nom en tant qu'Auteur Compositeur, il a travaillé notamment pour des artistes comme Slimane, Florent Pagny, Barbara Pravi. Il travaillera aussi comme compositeur de musique de film, de publicité et de documentaire et développera une activité parallèle d'ingénieur du son et de Beatmaker. En 2020 Jim Participe à The Voice, émission dans laquelle il se fera remarquer par son éclectisme, ses réinterpretations de chansons et ses mises en scènes, son passage sera remarqué et salué par la presse et le publique, ce qui le portera jusqu'en finale où il présentera son titre Crossroads. Jim Bauer sort son premier Album « Jim » le 15 Avril 2022, Album très attendu par sa communauté et la presse qui surprendra par ses partis pris osés et son aspect savant fou, ce qui séduira la presse National (TF1, Le Parisien, Voici, Le Figaro, Melty, Europe 1, RFM, C8, France Info et bien d'autre) et sa communauté sur les réseaux sociaux. En plus de nombreux articles, émissions de Télé et Radios, il Sera invité en guest lors de l'émission The Voice pour chanter l'un de ses Singles « Nos rêves d'Enfant ».

THEATRE MUNICIPAL DENAIN rue de Villars Nord

OUVERTURES DES PORTES 45 MIN AVANT LE CONCERT

