Echo System, le samedi 6 novembre à 20:30

**Samedi 6 novembre à 20h30, (re)découvrez l’artiste folk Jil is Lucky sur la scène d’Echo System, ainsi que l’artiste Enelos en première partie !** _→ Soirée en partenariat avec le_ _**café disquaire The Coffee Song de Vesoul**__, que vous retrouverez à côté de l’espace bar d’Echo System avec une sélection de vinyles spécialement dénichés pour l’occasion._ Jil is Lucky revient avec Off the Wall, un nouvel album folk, ethnique et psyché, dans la droite lignée de son premier opus et produit par Renaud Létang (Manu Chao, Conan Mockasin, Feist, L’impératrice). Après des centaines de concerts en France et à l’étranger, Jil et son groupe (même formation que lors du premier album) repartent en tournée pour défendre ce nouveau projet sur scène, entre Velvet Underground et Clandestino. Il est ici beaucoup question de voyages et d’amour, avec la cordillère des Andes pour toile de fond. **+ Enelos (1ère partie)** Enelos associe sa voix cristalline à un univers pop/rock. Inspirée par la folk, ses compositions sont simples, pétillantes et puissantes. Après 2 EPs, elle sort son premier album “Let the Body Play…” en octobre 2020. Elle le défend sur scène accompagnée de 3 musiciens. « J’ai besoin d’un autre corps… » Cette phrase, c’est le point de départ de ce disque. Le corps, c’en est le fil conducteur. Un voyage dans un paysage à la fois connu et inconnu. Des parts d’ombre, mais aussi de lumière. Le corps avec ses forces, ses faiblesses. Sa puissance, sa fragilité. Le corps avec ses blessures, ses cicatrices. Le corps à apprivoiser, à assumer. Le corps à faire vivre. Le corps qu’on a l’incroyable faculté d’oublier. Le corps qui a l’incroyable capacité de nous rappeler qu’il est là. Le corps instrument. Ce corps instrument qu’est aujourd’hui le mien. **Tarifs** **• Moins de 12 ans : 6€** **• Abonnés : Gratuit** **• Prévente : 12€** **• Sur place : 14€** **Soirée LA Crédit Mutuel :** Invitation à retirer dans vos Caisses de Crédit Mutuel de Franche-Comté Sud participantes (dans la limite des places disponibles). **Nouveauté !** Grâce à votre présence, 1 arbre sera planté pour chacune de vos invitations retirées aux Soirées LA.

Echo System Zone artisanale L’Écu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône



2021-11-06T20:30:00 2021-11-06T23:30:00