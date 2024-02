JIL CAPLAN LA BULLE CAFE Lille, lundi 27 mai 2024.

TOUT FEU TOUT BLEUS’il fallait dépeindre le nouvel album de Jil Caplan avec des couleurs, ce serait celles-là. Feu comme le brasier de la colère et l’incendie de la passion, bleu comme l’azur infini et les meurtrissures de l’âme. La braise et le blues, la flamme et le spleen. Il conviendrait aussi d’y ajouter sensualité et mélancolie, tournoyant dans un tourbillon d’émotions. Comme un soleil noir, aussi sombre qu’incandescent. Sur les cendres danser, pour retrouver la joie, l’envol, pour revivre tout simplement.Après la pop électro de Derrière la porte et le jazz manouche d’Imparfaite, ses précédents albums, Jil Caplan revient à ses éternelles amours, un retour aux sources qui l’ont toujours nourrie : le folk rock à guitares, les ballades charnelles, les harmonies subtiles, quelque part entre Paul McCartney et Jeff Buckley. Tout cela grâce à la magie d’une rencontre : celle d’Émilie Marsh, musicienne, compositrice, autrice et interprète, qui fut longtemps la guitariste et l’arrangeuse de la chanteuse Dani, prématurément disparue, mais dont l’esprit bienveillant plane sur le duo. Une complicité à l’ardeur créatrice : Émilie à la musique, Jil aux textes, tandem fusionnel, alter égales, notes et mots, arrangements tissés par elles deux dans le même idéal écrin. Il y a des basses qui vrombissent et des guitares acides, des chœurs en ressac et des battements de cœur, des mélodies gracieuses et des envolées poignantes, du velours et des épines, de la folk et du rock, de la country urbaine, qui font des chansons tenaces. Variété de couleurs, de nuances et de tessitures, ourlées de la voix pleine de ferveur d’une Jil Caplan libre et intime.Philippe Barbot

