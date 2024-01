JIHEM RITA L’INCONNUE Talence, vendredi 22 mars 2024.

JIHEM RITA Cinq créoles du son qui inventent un folklore déterritorialisé à tendance hypnotique Vendredi 22 mars, 20h00 L’INCONNUE 5€, une place acheté, un verre offert

c’est cinq créoles du son qui inventent un folklore déterritorialisé à tendance hypnotique. Ils mêlent plusieurs esthétiques issues des musiques électro-noise, industrielle ou concrète, ils s’inspirent aussi de musiques traditionnelles des îles Hébrides au Cameroun. Les compositions émanent au départ du projet Jihem Rita, le solo de Johann Mazé.

