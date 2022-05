Jihad Darwiche à Evrecy Médiathèque Evrecy, 17 juin 2022, Évrecy.

Jihad Darwiche à Evrecy

Médiathèque Evrecy, le vendredi 17 juin à 20:00

« …Il est fascinant de voir des fleurs et des arbres qui poussent au milieu des décombres, signes de la vie qui continue au milieu du chaos. J’ai vécu une partie de la longue guerre au Liban comme témoin direct, une autre partie plus à distance. Certains moments ont été d’une violence et d’une barbarie sans limite, pourtant, des gens simples, pris au piège de la guerre, ont su garder les gestes qui sauvent la vie et nourrissent l’espoir. » A travers ces récits, Jihad Darwiche met en scène le quotidien des petites gens, leur attachement à la vie, leurs gestes héroïques et dérisoires pour rester debout et garder vivante la flamme de l’espoir au milieu des pires bombardements. Ces récits, recueillis auprès des acteurs eux-mêmes, s’entremêlent aux contes et aux souvenirs personnels du conteur pour dessiner une fresque qui est une ode à la vie, même et surtout, en temps de guerre. Vendredi 17 juin, 20h Réservation conseillée Exposition Les Mille et une nuits par Charlotte Gastaut du 2 au 15 juin – Médiathèque d’Evrecy Les illustrations de Charlotte Gastaut racontent l’histoire de cinq de ces célèbres contes : Ali Baba et les quarante voleurs, l’histoire du Prince et de la Dame de Beauté, l’histoire d’Ali Cogia, marchand de Bagdad, Le pêcheur et le génie et l’histoire du petit bossu. Livret-jeu en main, les enfants participent ensuite à un parcours ludique avec un jeu animé et des senteurs à découvrir. Programme proposé par le Département du Calvados, la médiathèque d’Evrecy et le réseau des bibliothèques de la Communauté de communes des Vallées de l’Orne et de l’Odon.

Gratuit – 1h20 – Réservation conseillée

Dans le cadre du Festival Ma parole ! la médiathèque d’Evrecy invite Jihad Darwiche pour son spectacle Récits de vie en temps de guerre.

Médiathèque Evrecy Evrecy Évrecy Calvados



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-17T20:00:00 2022-06-17T21:30:00