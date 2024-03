Jigeen Ni – La voie des femmes Espace diversités laïcité Toulouse, jeudi 14 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-14T18:00:00+01:00 – 2024-03-14T20:00:00+01:00

Fin : 2024-03-14T18:00:00+01:00 – 2024-03-14T20:00:00+01:00

“Jigeen Ni” ou “Les femmes !” en wolof, nous transporte au cœur de la vie de cinq jeunes femmes sénégalaises audacieuses qui ont créé un orchestre entièrement féminin. À travers la musique, elles explorent leur identité, leur passion et leur désir de changement dans une société où les rôles sont souvent prédestinés.

Réalisé par Adrien Cotonat, ce film documentaire nous invite à réfléchir sur le pouvoir de la musique en tant qu’outil de résilience et de transformation sociale. “Jigeen Ni” aborde une multitude de thématiques riches et pertinentes lorsqu’on les relie au 08 mars 2024, journée internationale du droit des femmes ; notamment l’autonomisation des femmes, la résilience face à l’adversité et la capacité à prendre pouvoir sur le monde qui nous entoure.

L’AGART (Amicale de Guyanais et Antillais de la Région Toulousaine) est une association qui existe depuis plus de 60 ans sur la ville de Toulouse. Créée par une diaspora de la Guyane et des Antilles arrivée avec le Bumidom, elle se donne pour objectif de se soutenir à travers des rencontres sportives

Chercheurs d’Autres, association loi 1901 du domaine culturel qui produit des œuvres artistiques, les diffuse et crée des échanges interculturels.

Espace diversités laïcité 38 Rue d'Aubuisson, 31000 Toulouse, France

