Jie LI, piano Église Saint-Merry, 1 août 2021-1 août 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 1 août 2021

de 16h à 17h30

gratuit

Musique classique – Pièces de Modeste Moussorgsky, Alexandre Borodine, Mili Balakirev, Anatoli Liadov, Alexandre Griboïedov, Sergueï Rachmaninov, Alexandre Goedicke et Alexandre Scriabine

Jie Li, piano

Née en Chine, Jie Li a connu et aimé la musique classique occidentale grâce à ses parents. Son père tout d’abord, écrivain et sa maman musicienne amateur, mais aussi par son grand père très aimé, chez qui elle allait en vacances, Li Guo-dong, pianiste et hautboiste professionnel. Jie Li a choisi le piano et par chance, a pu recevoir les conseils de Tao Hai-yan. Ce pédagogue réputé l’a fait entrer dans sa classe à l’Université de AnHui. Mais ce sont ses essais de composition qui lui vaudront une bourse d’études dans le cadre des échanges culturels sino-français. Accueillie au Conservatoire de Saint-Étienne, elle se perfectionne et obtient son Diplôme d’Études Musicales dans la classe de Sylvain Jaudon et c’est à la suite d’une masterclass de Françoise Thinat au Conservatoire de Saint-Étienne qu’elle intègre l’École Normale de Musique de Paris, abandonnant son travail sur la composition. C’est, en outre, grâce aux conseils de son professeur de composition Pascale Jakubowski qu’elle choisit ce répertoire d’oeuvres russes en souvenir des cours soulignant les multiples courants d’inspiration proches entre musique ancestrale chinoise et musique russe. Ces évocations mélodiques ou rythmiques souvent « fantômes » apparaissent furtivement au détour d’une mélodie de Moussorgski, Balakirev, Liadov… à travers le chatoiement des harmonies religieuses orthodoxes et de la mélancolie d’un monde qui s’effondre. Ce sont ces évocations et le sens de cette mosaïque que tente de nous transmettre Jie Li.

Église Saint-Merry 76 rue de la Verrerie Paris 75004

1, 11 (Hôtel de Ville) 1, 4, 7, 11, 14 (Châtelet) A, B, D (Châtelet)



Jie Li