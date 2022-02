JIDF 2022 (CHATEAUBRIANT) Chateaubriant, 1 mars 2022, Nantes.

1 _**- Jeudi 17 Février 2022, Jeudi 24 Février 2022 et Jeudi 3 Mars 2022**_ **Sport et femmes** **Découverte sportive** Salle Des Sports Allée Des Jardins 44670 Saint-Julien-de-Vouvantes De 19h30 à 21h00 Public féminin adulte (Femmes de plus de 18 ans) Gratuit **Inscription obligatoire, nombre de places limité, contactez Yanel Pinel au 07 81 85 28 19 ou à [ylann.pinel@icloud.com](mailto:ylann.pinel@icloud.com) ou Ael Derval Ael au 06 86 45 82 93** Conseil Départemental de Loire-Atlantique (Service développement local Châteaubriant) Venez vous initier au Volley-ball, Basket-Ball et Badminton sur 3 séances, destinée aux femmes à l’occasion d’un temps de pratique collectif et ludique ponctué d’échanges sur la pratique sportive et sur l’engagement sportif. _**2 – Samedi 5 mars 2022**_ **Sport et femmes** **Initiation à la pratique de l’escalade** Complexe Sportif Rue Abbé Trigodet Route d’Erbray 44110 SOUDAN De 10h à 12h Public féminin à partir de 16 ans Gratuit **Inscription sur place au fil de la matinée Tél. 06 66 58 78 86** [https://cafpaysdelamee.ffcam.fr/](https://cafpaysdelamee.ffcam.fr/) _**3 – mercredi 9 mars 2022**_ **Atelier** **Atelier genre et littérature jeunesse** Médiathèque Tournepage 21 Rue Alexis Létourneau 44170 Nozay De 15h à 17h Tout public Gratuit **Inscription obligatoire (places limitées) au 02 40 79 35 04 ou sur /lamano.centres-sociaux.fr/** Médiathèque Tournepage Nozay Atelier sur la question des places des filles et des garçons par la lecture des livres pour enfants… Venez partager vos pires et vos meilleures albums jeunesses ! Et découvrir des auteur·rices, des maisons d’édition dégenrées et la sélection de livres (accessible au prêt) de la médiathèque de Nozay. _**4 – Vendredi 11 mars 2022**_ **Concert/Théâtre** **Les imprévisibles d’Aubin d’son** **Studio Aubin d’son** **« La Douche »** Rue du Menhir 44110 Saint Aubin Des Châteaux De 19h30 à 22h Tout public Gratuit **Réservation auprès de [aubindson@gmail.com](mailto:aubindson@gmail.com)** Aubin d’son, Pôle des musiques actuelles de l’association ARCEL « Femme déménage » est un spectacle créé par Kristine Maerel et Stéphanie Bourgeois-Lang qui retrace un parcours universel en chansons, de la petite fille à la vieille dame, avec joies et blessures… Le quatuor ZeWitches est composé de quatre femmes aux origines différentes (Maroc, Réunion, Etats Unis). Ensemble, elles distillent des compositions vibrantes et intimistes, épicées de dérision, mélangeant musiques actuelles et traditionnelles. Émissions en direct et concert debout (selon conditions sanitaires). _**5 – Dimanche 13 mars 2022**_ **Sport et femmes** **Boxe 100 % femme** **Boxing Club Castelbriantais** 33 Rue de la Libération 44110 Châteaubriant De 14h à 15h Atelier en non-mixité à partir de 16 ans (24 places) Gratuit **Inscription par mail : [sonia.colin@loire-atlantique.fr](mailto:sonia.colin@loire-atlantique.fr) ou par téléphone au 07 87 39 32 26** Boxing Club Castelbriantais – Fédération Française de Boxe Séance de découverte et d’initiation à la boxe anglaise encadrée et co-animée par Karim BENCHAA (cadre technique FF Boxe), Mélina AINAOUI (vice-championne de France 2021) et Chloé NOMARI (entraineure du Boxing Club Castelbriantais). _**6- Dimanche 13 mars 2022**_ **Temps d’échanges** **Parcours de sportives** **Boxing Club Castelbriantais** 33 Rue de la Libération 44110 Châteaubriant De 15h30 à 17h00 Tout public Gratuit **Inscription par mail : [sonia.colin@loire-atlantique.fr](mailto:sonia.colin@loire-atlantique.fr)** Boxing Club Castelbriantais Fédération Française de Boxe La pratique sportive permet à de nombreuses femmes de s’affranchir de contraintes sociales, culturelles, de se confronter à la mixité et au regard de l’autre. Ce temps d’échanges permettra d’aborder ces aspects au travers de différents parcours de sportives. _**7 – Vendredi 18 mars 2022**_ **Quizz** **Quizz autour des égalités entre les genres et des droits des femmes** CSC Tempo 7 rue du 11 novembre 44130 Blain De 18h30 à 20h30 Tout Public à partir de 16 ans Gratuit **Inscription par mail : [accueil@csctempo.fr](mailto:accueil@csctempo.fr) ou par téléphone au 02 40 87 12 58** Collectif 51-49 de Redon Vous pensez tout savoir sur les droits des femmes ? Envie d’en connaître plus ? Ou au contraire, vous n’avez aucune idée sur le sujet ? Le collectif 51·49 vous propose de mettre vos connaissances et vos idées reçues à l’épreuve. _**8- Samedi 26 Mars 2022**_ **Ciné-débat** **Je m’appelle Bagdad** Cinéma le Nozek 10 Rue de la Gare 44171 NOZAY 10h Tout public Gratuit pour les jeunes de LaMano et de l’ARCEL participants à la journée, sinon tarif habituel du cinéma CSC LaMano, Association ARCEL & Cinéma Le Nozek Bagdad a 17 ans. Elle vit dans un quartier populaire de Sao Paulo au Brésil. À Frequesia de O, son existence se partage entre les figures féminines qui entourent sa mère, et les garçons avec lesquels elle pratique le skate-board… _**9- Samedi 26 Mars 2022**_ **Théâtre forum** **Sexisme, pas mon genre** CSC La Mano 12, allée du Sophora 44170 Nozay de 14h à 18h Jeuness de l’Assocation ARCEL & La Mano (à partir de 13 ans) Gratuit Contact [elise.jeunesse@csc-lamano.fr](mailto:elise.jeunesse@csc-lamano.fr) 07 85 19 72 06 [arcel.jeunes@gmail.com](mailto:arcel.jeunes@gmail.com) 06 22 36 97 41 Collectif rEGALons-nous Atelier participatif (théâtre forum, débat) sur les questions de genre et de sexisme avec le collectif rEGALons-nous. Déjeuner à prévoir. _**10 – Du 8 Mars au 18 Mars 2022**_ **Expositon** **Lightpainting sur les discriminations** Espace Départemental des Solidarités Boulevard Charbonneau et Rouxeau 44390 NORT-SUR-ERDRE De 9h à 12h15 et de 14h à 17h15 Tout public Gratuit Entrée libre Collège Marcelle Baron-Héric Exposition en lightpainting sur les discriminations (travaux des élèves de Monsieur Boutin).

A l’occasion de la JIDF 2022, le Département de Loire-Atlantique se mobilise avec ses partenaires pour proposer des événements tout au long du mois de mars.

