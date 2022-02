JIDF 2022 (ANCENIS) Ancenis, 1 mars 2022, Ancenis.

1 – _**Tout au long du mois de mars**_** Posts quotidiens sur Facebook** **1 jour, 1 femme en BD** Tout public Page internet publique, accessible sans abonnement : facebook.com/ancenisbd/ Association Ancenis BD Chaque jour, Ancenis Bd met à l’honneur une femme autrice de BD, connue ou moins connue… _**2 – Tout le mois de mars**_ **Exposition** **Lutte des femmes, Progrès pour tou**s Cinéma Eden 3 90, rue Andrée et Marcel Braud 44150 ANCENIS-SAINT-GÉRÉON Aux horaires des séances. Tout public Tarifs réduits enfants et jeunes [www.cinemaeden3.fr](http://www.cinemaeden3.fr) cinéma De 1848 (suffrage universel masculin) à nos jours, cette exposition s’attache à mettre en perspective les luttes des femmes et les progrès nés des combats de ces militantes. D’Hubertine Auclert, en passant par Louise Weiss, Simone de Beauvoir, Simone Veil et les associations féministes actuelles, elle montre que les avancées ont bénéficié aux femmes ET aux hommes. _**3 – samedi 12 mars 2022**_ **Spectacle-danse** **Le syndrome de Pénélope** Théâtre Quartier libre Allé Vicomte de Rohan 44150 ANCENIS-SAINT-GÉRÉON 20h30 À partir de 10 ans Tarif plein : 16 €, réduit : 14 €, très réduit : 7 € Accueil billetterie les mardi, mercredi et vendredi de 15h à 18h ou billeterie-theatre @ancenis-saint-gereon.fr Théâtre Quartier Libre et Compagnie NGC25 Sur scène, 8 femmes d’horizons différents (dont 1 chanteuse et 1 philosophe) livrent leurs histoires et l’énergie féminine de leurs époques, de leurs cultures, de leurs visions du monde. Avec leur propre langage, qu’il passe par le corps, la parole ou la musique, ces femmes se confrontent chacune à leurs croyances, à leurs doutes, à leurs espoirs, pour danser, pour exister dans la société d’aujourd’hui. 4 – **D**_**imanche 13 mars 2022**_ **Cinéma-danse** **Entre moi, suivi du documentaire Rosy** Cinéma Eden 3 90, rue Andrée et Marcel Braud 44150 ANCENIS-SAINT-GÉRÉON 17h30 (25 min de danse, 1h25 de film) Tout public Tarifs réduits enfants et jeunes Préventes billets : [www.cinemaeden3.fr](http://www.cinemaeden3.fr) Association Louis Lumière en partenariat avec l’association Pour ma Pomme Trouver sa place au sein d’une société complexe, accepter le lâcher prise : une séance inédite où spectacle vivant et cinéma nous interrogent. Le spectacle « Entre moi » joué et dansé par Élise Forget et Lola Cabourg met en mouvement la difficulté de trouver son équilibre intérieur. Le documentaire lumineux Rosy de Marine Barbérias nous donne à voir sur la capacité de résilience de l’être humain face à la maladie. 5 **- V**_**endredi 18 mars 2022**_ **Conférence-Concert Super Jazz Women** **Médiathèque La Pléiade** Place de la république 44150 Ancenis-Saint-Géréon 20h Tout public Gratuit 02 40 83 22 30 bibliofil.pays-ancenis.fr Médiathèque la Pléiade A quelques exceptions près, l’histoire du jazz n’a retenu que des noms masculins, laissant dans l’ombre nombre de musiciennes productives et audacieuses. Un oubli qui nous prive d’une partie de notre patrimoine et de notre mémoire. Super Jazz Women interroge la place des femmes dans cette musique et invite à en relire l’histoire à travers des portraits de femmes qui, pour exister, ont souvent fait preuve de « super pouvoirs ». 6 – _**26 et 27 mars 2022**_ _**Exposition**_ _**Une BD, si je veux, quand je veux**_ _**Salle du Gotha**_ 56, rue des Maîtres 44150 Ancenis-Saint-Géréon samedi 26 mars de 14h à 19h dimanche 27 mars de 10h à 18h Tout public Adultes : 3€, gratuit pour les enfants Festival de l’illustration et de la BD du Pays d’Ancenis Association Ancenis BD 6 autrices, dont Pénélope Bagieu, offrent, sous des formes variées, une vision large de la BD féministe contemporaine. Une création « Maison Fumetti » proposée dans le cadre du festival de l’illustration et de la BD du Pays d’Ancenis. 7 – **D**_**imanche 27 mars 2022**_ **Expo-vente Hommes-femmes : question d’égalité** Salle du Gotha 56, rue des Maîtres 44150 Ancenis-Saint-Géréon à partir de 15h Tout public Entrée adulte : 3€, gratuit pour les enfants Festival de l’illustration et de la BD du Pays d’Ancenis Association Ancenis BD Des artistes présent·es sur le festival de l’illustration et de la BD du Pays d’Ancenis offrent leur vision de l’égalité femmes-hommes à travers des œuvres mises aux enchères au profit d’actions en faveur de l’égalité dans la BD. 8- _**Dimanche 27 mars 2022**_ **Table Ronde Femmes en BD : où en sommes-nous ?** Salle du Gotha 56, rue des Maîtres 44150 Ancenis-Saint-Géréon 11h à 12h Tout public Entrée adulte : 3€, gratuit pour les enfants Festival de l’illustration et de la BD du Pays d’Ancenis Association Ancenis BD Quelques autrices et auteurs débattent de la place trouvée aujourd’hui par les femmes dans le monde de la BD, secteur longtemps réputé pour son machisme, voir sa mysoginie. 9 – _**Mardi 29 mars 2022**_ **Conférence Génération Footballeuse** Espace Alexande Gautier Rue du patronage 44370 Loireauxence 20h à 22h Tout public Gratuit Réservation obligatoire sur le site : [www.loire-atlantique.fr/conference-sport-femmes-loireauxence](http://www.loire-atlantique.fr/conference-sport-femmes-loireauxence) Délégation Ancenis – Service développement local La place des femmes dans le sport : Melissa Plazza, première footballeuse professionnelle a obtenir un doctorat en psychologie du sport, nous sensibilise aux stéréotypes de genre, à la place des femmes dans le sport et aux violences sexistes et sexuelles. Cette conférence s’articule autour de théories scientifiques vulgarisées et d’anecdotes vécues. 10 – _**Samedi 9 avril 2022**_ **Atelier Danse et Philosophie** **En lien avec le spectacle Le syndrome de Pénélop**e Théâtre Quartier libre Allée Vicomte de Rohan 44150 ANCENIS-SAINT-GÉRÉON 10h à 12 h Tout public Gratuit Renseignements au Théâtre ou au 02 40 83 87 00. Inscription gratuite dans la limite des places disponibles. Théâtre Quartier libre Danser en philosophant, philosopher en dansant…Hervé Maigret, chorégraphe, et Julie Cloarec-Michaud, philosophe et danseuse, vous invitent à les rejoindre sur le plateau du théâtre pour un atelier ouvert à tous·tes.

