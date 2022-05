J’hésite – Clément Lanoue, 3 juin 2022, .

J’hésite – Clément Lanoue

2022-06-03 21:00:00 21:00:00 – 2022-06-04

23 23 Miser tout sur le rouge au casino, prendre Allemand LV1, Parier qu’il ne reprendrait aucun kilo après son régime Dukan… r r nClément Lanoue n’a pas toujours fait les bons choix dans sa vie ! Mais toutes ses mauvaises décisions, il les a toujours prises seul. À 35 ans, pour la première fois de sa vie, et avant de commettre, peut-être, l’irréparable… r r nUn one man show grand public et bienveillant sur le mariage, ses rituels universels, ses codes décalés, et surtout avec les personnages délirants que vous avez tous déjà rencontrés.

Vous le connaissez peut-être grâce à la matinale de Virgin Radio, ou encore pour son personnage de Clément L’incruste à la TV, venez découvrir Clément Lanoue sans plus tarder sur scène à la Fontaine d’Argent

