Comment faire comprendre à votre ex qui habite encore chez vous que vous avez besoin qu’il vous laisse la place pour recevoir votre dernière conquête ? Dans cette comédie fraîche et légère où tout le monde a quelque chose à cacher, les situations abracadabrantesques et les quiproquos s’enchaînent entraînant le spectateur dans une aventure épique et néanmoins familière dans laquelle chacun pourrait se reconnaître. Avec Suzanne Elysée, Bertrand Fournel et Grégory Cometti, les comédiens de la comédie « Une envie folle ».

Tarif : 17.50 € / Tarif réduit : 15 €

Production Grégory Cometti Le KFT 15 boulevard du Dr Gabriel Cousin 42330 Saint-Galmier Saint-Galmier Loire

2022-01-28T21:00:00 2022-01-28T22:30:00;2022-01-29T21:00:00 2022-01-29T22:30:00;2022-01-30T17:30:00 2022-01-30T19:00:00

