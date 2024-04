J’habite chez ma cousine Comédie Le Mans Le Mans, mercredi 29 mai 2024.

J’habite chez ma cousine Comédie Le Mans Le Mans Sarthe

Prochainement à Comédie Le Mans…

Sous la pression de sa mère, Ghislaine est contrainte d’héberger pour quelques jours seulement sa cousine Janine qui a fui son Sud-Ouest natal et qui a des rêves de citadine. Mais le provisoire peut parfois durer longtemps et le temps lui-même peut facilement se gâter lorsqu’il pleut sans cesse des quiproquos, des maladresses et des malentendus. Janine est convaincue qu’il suffit de vouloir les choses pour qu’elles se réalisent, alors que Ghislaine est une pessimiste qui ne se fait aucune illusion. Les deux cousines ont beau être toutes deux attachantes, il leur faudra tout de même une bonne dose d’humour et d’autodérision pour parvenir à se comprendre et à mesurer tout ce qui les sépare une provinciale bavarde, poissarde et bordélique, qui squatte chez une Parisienne écolo, maniaque et dépressive… « On choisit ses amis, mais rarement sa famille ! » Auteur Mohamed Bounouara EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-29 18:30:00

fin : 2024-05-29

Comédie Le Mans 37 Rue Nationale

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

L’événement J’habite chez ma cousine Le Mans a été mis à jour le 2024-04-09 par eSPRIT Pays de la Loire