Château de Corbeville, le dimanche 19 septembre à 11:00

C’est l’histoire d’un destin qui prend ses racines au début du siècle dernier dans un petit village jurassien. Un destin singulier, qui frotte la grande Histoire, une vie qui bascule pendant la seconde guerre mondiale, période trouble où aucune décision n’est anodine. Comment raconter les teintes grises de cette période ? Le non-dit, le caché, la barbarie ? Ce spectacle mêle le récit d’une vie, celle de J-F.B, d’un artiste qui se raconte, de l’Histoire avec un grand H, des réflexions sociales et d’actualités, des souvenirs d’enfance, du vin du Jura et du Comté. En abordant des sujets parfois durs, cette épopée du quotidien est avant tout une quête d’humanité : « Quand on a plus rien, il reste l’humain ». Durée : 1h17 Tout public à partir de 12 ans Accès libre Dimanche 19 Septembre à 11H00 Rendez vous au Château de Corbeville

2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:47:00

