Jezebel – Cherish Menzo Théâtre de l’Oiseau Mouche, 22 mars 2022, Roubaix.

Théâtre de l’Oiseau Mouche, le mardi 22 mars à 19:00

Les Video Vixens, ces femmes noires qui, dans les années 90 et 2000, dansaient sensuellement dans les clips hip-hop. Catégorisées comme femmes-objets, elles ont cependant eu une influence indéniable sur les clips et la popularité des artistes. Cherish Menzo, interprète dans la pièce _The dog days are over_ de Jan Martens (Le Grand Bain 2017), nous fait voir l’émancipation de ces femmes. Sur scène, elle multiplie les références aux stéréotypes et fantasmes éculés du hip-hop pour mieux s’en jouer, se les approprier et les déconstruire.

10€ / 8€ / 5€

Si le titre fait référence au personnage biblique, devenu synonyme de séduction et de luxure, elle fait aussi référence à un autre modèle féminin décrié : les Video Vixens.

Théâtre de l’Oiseau Mouche 28 avenue des Nations Unies Roubaix Roubaix Nord



