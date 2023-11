Soirée jeux de société JEZEAU Jézeau, 26 avril 2024, Jézeau.

Jézeau,Hautes-Pyrénées

Soirée jeux de société en collaboration avec l’Airel et les jeux d’Harmonie.

2024-04-26 18:00:00 fin : 2024-04-26 . .

JEZEAU La Soulane

Jézeau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie



Board games evening in collaboration with Airel and Harmonie games

Velada de juegos de mesa en colaboración con Airel y les jeux d’Harmonie

Abend mit Gesellschaftsspielen in Zusammenarbeit mit Airel und Jeux d’Harmonie

Mise à jour le 2023-11-20 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65