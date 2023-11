Concert Spleenarium JEZEAU Jézeau, 6 avril 2024, Jézeau.

Jézeau,Hautes-Pyrénées

Pop Folk accoustique

Né du Grand Confinement, Spleenarium est un laboratoire musical, créatif et ludique, autour d’une pop acoustique lumineuse et aventureuse, saupoudrée d’influences éclectiques, des musiques du Monde à la Folk. Pour chasser les nuages du Spleen, ce quintet enrichit sa base classique (guitares, basse, batterie) d’harmonies soyeuses et ensoleillées, de cuivrés chaleureux et de claviers délicats, au service de textes introspectifs mais universels..

2024-04-06 21:00:00 fin : 2024-04-06 . .

JEZEAU La Soulane

Jézeau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie



Acoustic Pop Folk

Born of the Grand Confinement, Spleenarium is a creative and playful musical laboratory for bright, adventurous acoustic pop, sprinkled with eclectic influences from world music to folk. To chase away the clouds of Spleen, this quintet enriches its classical base (guitars, bass, drums) with silky, sunny harmonies, warm brass and delicate keyboards, in the service of introspective yet universal lyrics.

Pop acústico Folk

Nacido del Gran Confinamiento, Spleenarium es un laboratorio musical lúdico y creativo de pop acústico luminoso y aventurero, salpicado de influencias eclécticas que van de la world music al folk. Para ahuyentar las nubes de Spleen, este quinteto enriquece su base clásica (guitarras, bajo, batería) con armonías sedosas y soleadas, cálidos metales y delicados teclados, al servicio de letras introspectivas pero universales.

Akustischer Pop Folk

Spleenarium ist ein musikalisches, kreatives und spielerisches Laboratorium rund um einen hellen und abenteuerlichen akustischen Pop, der mit eklektischen Einflüssen von der Weltmusik bis zur Folkmusik bestreut ist. Um die Wolken des Spleen zu vertreiben, bereichert das Quintett seine klassische Basis (Gitarren, Bass, Schlagzeug) mit seidigen und sonnigen Harmonien, warmen Blechbläsern und zarten Keyboards, im Dienste von introspektiven, aber universellen Texten.

