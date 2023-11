Printemps des poètes JEZEAU Jézeau, 19 mars 2024, Jézeau.

Jézeau,Hautes-Pyrénées

Plusieurs rendez-vous dont le concert de Taisen le 22 à 21h: piano électro.

2024-03-19 fin : 2024-03-22 . .

JEZEAU La Soulane

Jézeau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie



Several events including a concert by Taisen on the 22nd at 9pm: electro piano

Varios actos, entre ellos un concierto de Taisen el día 22 a las 21.00 horas: electro piano

Mehrere Termine, darunter das Konzert von Taisen am 22. um 21 Uhr: Elektro-Piano

Mise à jour le 2023-11-20 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65