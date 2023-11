Concert Le Barrut JEZEAU Jézeau, 7 mars 2024, Jézeau.

Jézeau,Hautes-Pyrénées

4 hommes et 5 femmes qui s’inscrivent avec joie et fraîcheur dans le mouvement des nouvelles polyphonies languedociennes en se tournant vers la poésie.

Polyphonie contemporaine et gros tambours.

JEZEAU La Soulane

Jézeau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie



4 men and 5 women who joyfully and freshly join the movement of new Languedoc polyphony by turning to poetry.

Contemporary polyphony and big drums

4 hombres y 5 mujeres que, con alegría y frescura, se unen al movimiento de la nueva polifonía del Languedoc volviéndose hacia la poesía.

Polifonía contemporánea y grandes tambores

4 Männer und 5 Frauen, die sich mit Freude und Frische in die Bewegung der neuen Polyphonie des Languedoc einreihen und sich der Poesie zuwenden.

Zeitgenössische Polyphonie und große Trommeln

