Concert Anita JEZEAU Jézeau, 2 mars 2024, Jézeau.

Jézeau,Hautes-Pyrénées

Anita, c’est de la Pop française. On entre dans l’univers d’Anita à travers ses compositions originales, chantées en français. Le son est pur et permet à la voix de projeter des mots venus des sphères de l’intime..

2024-03-02 21:00:00 fin : 2024-03-02 . .

JEZEAU La Soulane

Jézeau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie



Anita is French Pop. We enter Anita?s world through her original compositions, sung in French. The sound is pure, allowing the voice to project words from the spheres of intimacy.

Anita es pop francés. Se entra en el mundo de Anita a través de sus composiciones originales, cantadas en francés. El sonido es puro, lo que permite a la voz proyectar palabras desde esferas íntimas.

Anita ist französischer Pop. Man betritt Anitas Welt durch ihre Originalkompositionen, die auf Französisch gesungen werden. Der Klang ist rein und ermöglicht es der Stimme, Worte aus den Sphären des Intimen zu projizieren.

Mise à jour le 2023-11-20 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65