Concert: PFFF- Crash test JEZEAU Jézeau, 2 février 2024, Jézeau.

Jézeau,Hautes-Pyrénées

Performance entre théâtre et installation plastique.

2024-02-02 19:00:00 fin : 2024-02-02 . .

JEZEAU La Soulane

Jézeau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie



Performance between theater and plastic installation

Performance entre el teatro y la instalación plástica

Performance zwischen Theater und plastischer Installation

Mise à jour le 2023-11-20 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65