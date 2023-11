Concert Buck Vetigo JEZEAU Jézeau, 12 janvier 2024, Jézeau.

Jézeau,Hautes-Pyrénées

Nourrit par la pop, le rap et le jazz, il pose un regard sur sa condition d’individu, dans la mélancolie de souvenirs réinventés..

2024-01-12 21:00:00 fin : 2024-12-12 . .

JEZEAU La Soulane

Jézeau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie



Nourished by pop, rap and jazz, he takes a look at his condition as an individual, in the melancholy of reinvented memories.

Alimentado por el pop, el rap y el jazz, contempla su condición de individuo, con la melancolía de los recuerdos reinventados.

Von Pop, Rap und Jazz genährt, wirft er einen Blick auf sein Dasein als Individuum, in der Melancholie neu erfundener Erinnerungen.

Mise à jour le 2023-11-20 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65