Concert Sabbat :Festival des sorcières JEZEAU Jézeau, 1 août 2023, Jézeau.

Jézeau,Hautes-Pyrénées

Le Sabbat est un évènement mettant à l’honneur la création artistique féminine.

Patrimoine culturel, musique traditionnelle et musique actuelle se mélangent lors de cet évènement.

2023-08-01 19:00:00 fin : 2023-08-01 . .

JEZEAU La Soulane

Jézeau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie



Le Sabbat is an event celebrating women’s artistic creation.

Cultural heritage, traditional music and contemporary music come together at this event

El Sabbat es un acontecimiento que celebra la creación artística de las mujeres.

Patrimonio cultural, música tradicional y música contemporánea se dan cita en este evento

Der Sabbat ist eine Veranstaltung, bei der das künstlerische Schaffen von Frauen im Mittelpunkt steht.

Kulturelles Erbe, traditionelle Musik und aktuelle Musik vermischen sich bei dieser Veranstaltung

Mise à jour le 2023-07-12 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65