Concerts JEZEAU Jézeau Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Jézeau Concerts JEZEAU Jézeau, 21 juillet 2023, Jézeau. Jézeau,Hautes-Pyrénées 19h:00 concert de percussions avec « Laurent Paris »

21h00 Concert « Les désorientés » par Balkans.

2023-07-21 19:00:00 fin : 2023-07-22 . .

JEZEAU La Soulane

Jézeau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie



7:00 pm Percussion concert with « Laurent Paris

9:00 pm Concert « Les désorientés » by Balkans 19:00 Concierto de percusión con « Laurent Paris

21:00 Concierto « Les désorientés » de Balkans 19.00 Uhr Perkussionskonzert mit « Laurent Paris »

21:00 Uhr Konzert « Les désorientés » von Balkans Mise à jour le 2023-07-12 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65 Détails Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées, Jézeau Autres Lieu JEZEAU Adresse JEZEAU La Soulane Ville Jézeau Departement Hautes-Pyrénées Lieu Ville JEZEAU Jézeau

JEZEAU Jézeau Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jezeau/