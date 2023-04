Ouverture de l’église de Jézeau Eglise, 7 mai 2023, Jézeau.

Cette église, classée Monument Historique et inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO (au titre des chemins de Saint- Jacques-de-Compostelle en France), vous fera voyager à travers les siècles, grâce à son architecture romane et ses remarquables peintures murales du XVIe siècle..

2023-05-07 à 10:30:00 ; fin : 2023-05-07 12:00:00. EUR.

Eglise JEZEAU

Jézeau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie



This church, classified as a Historic Monument and listed as a UNESCO World Heritage Site (as part of the Paths of Saint James of Compostela in France), will take you on a journey through the centuries, thanks to its Romanesque architecture and remarkable 16th century wall paintings.

Esta iglesia, clasificada como Monumento Histórico y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (como parte de las rutas a Santiago de Compostela en Francia), le hará viajar a través de los siglos, gracias a su arquitectura románica y a sus notables pinturas murales del siglo XVI.

Diese Kirche, die als historisches Monument klassifiziert ist und zum UNESCO-Weltkulturerbe (als Teil der Jakobswege in Frankreich) gehört, nimmt Sie mit ihrer romanischen Architektur und ihren bemerkenswerten Wandmalereien aus dem 16. Jahrhundert mit auf eine Reise durch die Jahrhunderte.

Mise à jour le 2023-02-27 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65