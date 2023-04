Jey Brownie, Prinzly et Kay the Prodigy en concert à La Place La Place Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Jey Brownie, Prinzly et Kay the Prodigy en concert à La Place La Place, 13 mai 2023, Paris. Le samedi 13 mai 2023

de 19h30 à 23h00

.Tout public. payant

La Place présente Jey Brownie, Prinzly et Kay the Prodigy, dans le cadre du festival Centrale Place. Centrale Place présente la crème du rap francophone. Cette soirée a lieu dans le cadre de la deuxième édition de Centrale Place, du 9 au 13 mai 2023. Créé par La Place, ce festival de rap en plein cœur de Paris mettra à l’honneur les valeurs sûres du rap francophone comme la scène actuelle. En partenariat avec Westfield Forum-des-Halles, cette édition proposera de nouveau une série de concerts gratuits en extérieur sous la Canopée, sur la terrasse -1. Retrouvez la programmation complète sur le site de la Place : https://laplace-paris.com/date/centrale-place-jey-brownie-prinzly-kay-the-prodigy// La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris Contact : https://link.dice.fm/W07827acfc97

©FIFOU

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Place Adresse 10 passage de la Canopée Ville Paris Departement Paris Lieu Ville La Place Paris

La Place Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Jey Brownie, Prinzly et Kay the Prodigy en concert à La Place La Place 2023-05-13 was last modified: by Jey Brownie, Prinzly et Kay the Prodigy en concert à La Place La Place La Place 13 mai 2023 La Place Paris Paris

Paris Paris