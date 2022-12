J’explore le monde merveilleux des textiles Envie Le Labo Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

J’explore le monde merveilleux des textiles Envie Le Labo, 25 janvier 2023, Paris. Le mercredi 25 janvier 2023

de 15h00 à 16h30

. gratuit Atelier parent/enfant à partir de 6 ans. Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte durant toute la durée de l’atelier. Les parents doivent également s’inscrire au sein de la billetterie. D’où viennent les tissus ? Comment sont fabriqués les habits ? Pourquoi s’habille-t-on ? Participez avec vos enfants à un atelier créatif pour explorer le monde merveilleux des textiles, questionner vos vêtements et créer des parures à vos goûts. Envie Le Labo et Le Studio Abi vous proposent une exploration sensorielle et esthétique des textiles à partir d’échantillons d’étoffes, boutons, rubans, broderies issus de stocks dormants de grandes maisons tout en invitant les enfants à imaginer des parures à leurs goûts. L’occasion d’interroger les enfants sur leur rapport aux vêtements, leurs comportements liés à l’habillement, mais aussi leurs goûts, comment ils se construisent et influencent leurs comportements. Inscription obligatoire (les places sont limitées) Un atelier gratuit de 1h30 pour 10 personnes Atelier parent/enfant à partir de 6 ans. Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte durant toute la durée de l’atelier. Les parents doivent également s’inscrire au sein de la billetterie. Le Studio Abi accompagne, encourage et valorise les enfants dans la construction de leur identité et l’exploration du monde à travers la dimension magique des étoffes et le ré-enchantement du jeu de se déguiser. A travers une pédagogie du vêtement, l’association redonne du sens au besoin de s’habiller, lutte contre le conformisme, participe à l’éducation des futures générations en matière d’écologie et d’upcycling. Envie Le Labo 10 Rue Julien Lacroix 75020 Paris Contact : https://www.envie.org/evenement/jexplore-le-monde-merveilleux-des-textiles-3/ 0608129387 envielelabo@envie.org https://www.facebook.com/EnvieLeLabo https://www.facebook.com/EnvieLeLabo https://www.envie.org/evenement/jexplore-le-monde-merveilleux-des-textiles-3/

