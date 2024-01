Jewly + 1ère partie The Bowling Team La Dame de Canton Paris, jeudi 6 juin 2024.

Le jeudi 06 juin 2024

de 20h30 à 23h00

.Public adultes. payant Sur place : 12 EUR

Prévente : 10 EUR

Découvrez le nouvel album rock « Rebellion » de Jewly !

JEWLY – Release Party

Release Party pour la sortie de son nouvel album Rebellion

Jewly fait partie de ces artistes qui en quelques secondes vous transportent et vous inspirent. Distillant un Rock rebelle puissant justement teinté d’Électro aux accents de Blues épicé, sa musique est comme une claque qui vous réveille les sens et vous remue les tripes. Dotée d’une énergie fédératrice en live et d’une voix féroce et charismatique, elle se fait rapidement une place sur la scène rock hexagonale, jalonne la scène internationale (tournées en Europe, aux États-Unis, au Canada…) avec plus de 600 concerts déjà à son actif et se produit en 1ère partie d’artistes comme Scorpions, Macy Gray, Ten Years After, Lucky Peterson, The Stranglers, Ana Popovic, Yarol, No One Is Innocent…

L’auteure-compositrice vous présentera son 4ème opus Rebellion, un concept album fort et surprenant, qui aborde des sujets engagés autour de la santé mentale et de problématiques sociétales, dans lequel Jewly nous amène à réfléchir, s’écouter et prendre conscience de ce qu’on est et qu’on ne veut plus subir. 10 titres traitant de 5 thématiques, abordées à chaque fois sous 2 âges et donc 2 angles de vue ; le premier : celui de la jeunesse (morceaux en français), le deuxième : celui de l’adulte (morceaux en anglais). Avec Yarol Poupaud en guest guitare.

Un tempérament de feu, une voix qui détonne, le tout assaisonné de textes bouleversants !

1ère partie : The Bowling Team Unppluged

Une chance rare de voir Troy et Steve de The Bowling Team accompagnés de Betty Rojas aux percussions interpréter des versions acoustiques de leur chansons garage post-punk-psychobilly-folk-rock.

Des chansons originales évoquant la vie, l’amour, la politique et la condition humaine avec humour et conviction.

Ne le manquez pas !

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Paris

Métro -> 14 : Bibliothèque François Mitterrand (Paris) (442m)

Bus -> 256471325 : Pont de Tolbiac (Paris) (192m)

Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (199.62m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : http://www.damedecanton.com/event/jewly-thebowlingteam/ https://www.billetweb.fr/jewly-1ere-partie-the-bowling-team

Jewly + 1ère partie The Bowling Team