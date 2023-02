JEWEL USAIN NINKASI GERLAND KAO, 28 avril 2023, LYON.

Pièce d'identité obligatoire pour entrer : les – de 16 ans doivent être accompagnés par parent ou tuteur HIGH – LO présente : ce concert. Pour des raisons indépendantes de notre volonté, le concert est annulé.Jewel Usain est originaire d'Argenteuil et se passionne très tôt pour la musique.Tout le fascine, le façonne, aussi, au point de parfois même devenir ce qu'il entend. Il faut attendre 2011 et une rencontre avec Sy, ingénieur son et propriétaire d'un home studio pour que l'étincelle jaillisse. Il en résulte une opportunité que Jewel n'avait pas vu venir : être rappeur. Les projets s'enchaînent, les critiques sont bonnes, son envie d'en découdre à plus grande échelle s'accroît. 2018 sonne l'heure de la productivité puisque l'artiste multiplie les apparitions musicales : singles, émissions prestigieuses, E.P… À chacune de ses apparitions le mot d'ordre reste le même : « il faut surveiller Jewel Usain ». L'année 2020 est celle de la confirmation avec trois clips (Skateboard, CTRL, Bruce Lee), tous réalisés par son acolyte Kidhao. Plus rien n'est laissé au hasard : l'image est soignée, les textes sont précis et l'interprétation de Jewel au micro comme à la caméra vient couronner le tout. Le pari semble réussi, les yeux, bien que lentement, se tournent enfin vers « Le petit cailloux qui brille ». Son nouveau projet « MODE DIFFICILE » est prêt, c'est bientôt l'heure.Informations : Les mineurs de moins de 16 ans doivent obligatoirement être accompagnés par leur tuteur légal : parents ou tuteur légal (pas sœur, frère ou autre). Pièce d'identité obligatoire pour entrer : carte d'identité, passeport, permis de conduire (photocopie ou photographie non acceptée.)

NINKASI GERLAND KAO LYON 267, RUE MARCEL MÉRIEUX Rhne

Pour des raisons indépendantes de notre volonté, le concert est annulé.

Jewel Usain est originaire d’Argenteuil et se passionne très tôt pour la musique.Tout le fascine, le façonne, aussi, au point de parfois même devenir ce qu’il entend. Il faut attendre 2011 et une rencontre avec Sy, ingénieur son et propriétaire d’un home studio pour que l’étincelle jaillisse. Il en résulte une opportunité que Jewel n’avait pas vu venir : être rappeur. Les projets s’enchaînent, les critiques sont bonnes, son envie d’en découdre à plus grande échelle s’accroît. 2018 sonne l’heure de la productivité puisque l’artiste multiplie les apparitions musicales : singles, émissions prestigieuses, E.P… À chacune de ses apparitions le mot d’ordre reste le même : « il faut surveiller Jewel Usain ». L’année 2020 est celle de la confirmation avec trois clips (Skateboard, CTRL, Bruce Lee), tous réalisés par son acolyte Kidhao. Plus rien n’est laissé au hasard : l’image est soignée, les textes sont précis et l’interprétation de Jewel au micro comme à la caméra vient couronner le tout. Le pari semble réussi, les yeux, bien que lentement, se tournent enfin vers « Le petit cailloux qui brille ». Son nouveau projet « MODE DIFFICILE » est prêt, c’est bientôt l’heure.

Informations : Les mineurs de moins de 16 ans doivent obligatoirement être accompagnés par leur tuteur légal : parents ou tuteur légal (pas sœur, frère ou autre).

Pièce d’identité obligatoire pour entrer : carte d’identité, passeport, permis de conduire (photocopie ou photographie non acceptée.)

