Bourges Bourges Bourges, Cher Jewel Usain + LSM + DJ lUCiOl Bourges Bourges Catégories d’évènement: Bourges

Cher

Jewel Usain + LSM + DJ lUCiOl Bourges, 18 décembre 2021, Bourges. Jewel Usain + LSM + DJ lUCiOl Bourges

2021-12-18 21:30:00 – 2021-12-18

Bourges Cher Bourges Cher 8 EUR 8 13 Hip Hop Concert : Jewel Usain + LSM + DJ lUCiOl +33 2 48 50 38 61 Hip Hop ©AD2T

Bourges

dernière mise à jour : 2021-12-13 par Tourisme & Territoires du Cher

Détails Catégories d’évènement: Bourges, Cher Autres Lieu Bourges Adresse Ville Bourges lieuville Bourges