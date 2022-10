Jewel Usain

Jewel Usain est originaire d'Argenteuil et se passionne très tôt pour la musique.



En 2011, sa rencontre avec Sy, ingénieur son et propriétaire d’un home studio fait jaillir l’étincelle en lui. Il en résulte une opportunité que Jewel n’avait pas vu venir : être rappeur. Les projets s’enchaînent, les critiques sont bonnes, son envie d’en découdre à plus grande échelle s’accroît. L’année 2020 est celle de la confirmation avec trois clips (Skateboard, CTRL, Bruce Lee), tous réalisés par son acolyte Kidhao. Plus rien n’est laissé au hasard : l’image est soignée, les textes sont précis et l’interprétation de Jewel au micro comme à la caméra vient couronner le tout. Le pari semble réussi, les yeux, bien que lentement, se tournent enfin vers « Le petit cailloux qui brille ». Son nouveau projet « Mode Difficile » est prêt.



C'est dans le cadre de la tournée de ce dernier album que Jewel Usain sera au Makeda le 1er décembre prochain.

