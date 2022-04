Jeuxverdat Javerdat Javerdat JaverdatJaverdat Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Jeuxverdat - Javerdat, Haute-Vienne

A partir de 14h00. Entrée gratuite. Ouvert à tous. N'oubliez pas vos jeux de société pour nous les faire découvrir. Apporter votre goûter. Masque obligatoire avec les conditions sanitaires en vigueur.

Venez jouer en solo, en famille ou entre amis aux jeux de société.

