Jeu(x)dis Pique-Nique Bègles plage, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Bègles.

Jeu(x)dis Pique-Nique

du jeudi 1 juillet au jeudi 26 août à Bègles plage

**Pique-nique à 12h00** : Venez avec votre pique-nique ou réservez votre repas auprès du BIS, fourni par la Cuisine Centrale. **Animations sportives** proposées par le service des sports en partenariat avec CAP 33 le jeudi matin : matinée douceur (marche, gym douce, relaxation,etc.) **Animations diverses** proposées par le BIS : trucs et astuces numériques, jeux de société, jeux de quilles, et également en partenariat avec le cabinet du Docteur Larsène et avec le service petite enfance et parentalité : siestes musicales, rencontres intergénérationnelles **Bureau Information Séniors** – 2 rue Calixte Camelle – Téléphone : 05 56 49 69 32 – mail : [info.seniors@mairie-begles.fr](mailto:info.seniors@mairie-begles.fr)

Sur inscription obligatoire au 05 56 49 69 32 ou à info.seniors@mairie-begles.fr . Transport possible sur réservation

Pique Nique et Animations tous les jeudis à Bègles Plage

Bègles plage Plaine des sports, 33130 Bègles Bègles Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-01T10:00:00 2021-07-01T16:30:00;2021-07-08T10:00:00 2021-07-08T16:30:00;2021-07-15T10:00:00 2021-07-15T16:30:00;2021-07-22T10:00:00 2021-07-22T16:30:00;2021-07-29T10:00:00 2021-07-29T16:30:00;2021-08-05T10:00:00 2021-08-05T16:30:00;2021-08-12T10:00:00 2021-08-12T16:30:00;2021-08-19T10:00:00 2021-08-19T16:30:00;2021-08-26T10:00:00 2021-08-26T16:30:00