Jeux-Zoïdes en partenariat avec Cafézoïde

Du samedi 08 juillet 2023 au dimanche 03 septembre 2023 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 18h00

.Tout public. gratuit Accompagnement des enfants par un adulte Espace de jeux et d’ateliers pour enfants de 0 à 18 ans et leur famille Cafézoïde, le café des enfants, anime un espace de jeux et d’ateliers

artistiques. Cafézoïde accueille les enfants et les jeunes de 0 à 18 ans et leurs

familles. Ateliers : ·

Construction de cabanes, tipis ·

Mosaïque, Modelage, tampons, tissage ·

Cartes postales, perles, peinture libre…. ·

Jeux d’eau, babyfoot ·

Contes, jardinage, Siestes acoustiques ·

Journées thématiques, japon, bandes d’animaux Des livres, des tapis, un fauteuil d’allaitement seront disponibles pour

les plus jeunes et leurs familles Paris Plages – Bassin de la Villette Contact :

