Jeux XXL Parc du Verger, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Châtellerault. Jeux XXL

du vendredi 16 juillet au lundi 16 août à Parc du Verger

Venez découvrir ou redécouvrir des jeux dans leur version XXL De 6 à 99 ans.

Gratuit, sur inscription

Du jeu classique et moins classique en Version géante ! Parc du Verger 141 avenue du Maréchal Leclerc Châtellerault Châtellerault Vienne

2021-07-16T10:00:00 2021-07-16T12:00:00;2021-08-16T10:00:00 2021-08-16T12:00:00

