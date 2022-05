Je(ux)-visite en famille

La visite est organisée comme un jeu de piste où les détails nous mènent de tableau en tableau. Une manière originale de découvrir le parcours artistique et les techniques utilisées par Fernand Léger et André Mare. La présence d’un adulte accompagnant est demandée. Durée : 1h00 Places limitées, réservation conseillée Je(ux)-visite en famille Jouez en famille au musée, en découvrant les collections d’un autre œil.

Je(ux)-visite en famille

Jouez en famille au musée, en découvrant les collections d'un autre œil.

La visite est organisée comme un jeu de piste où les détails nous mènent de tableau en tableau. Une manière originale de découvrir le parcours artistique et les techniques utilisées par Fernand Léger et André Mare. La présence d'un adulte accompagnant est demandée. Durée : 1h00 Places limitées, réservation conseillée

